„Die Ski-WM steigt nur wegen uns in Saalbach“

Zwar startete die Ski-WM aus österreichischer Sicht mit einer Enttäuschung im Team-Bewerb, doch die Laune ließen sich Tausende Fans davon nicht nehmen. Sie feierten schon am Tag der Eröffnung eine erste große Party. Die „Krone“ mischte sich in Saalbach unter die Besucher in der Fan-Meile.