Knackt Pallitsch heuer den uralten Meilen-Rekord?

Erst Metz, dann Liévin

Vielleicht ergibt sich für ihn sogar noch in dieser Hallen-Saison die Chance auf einen erneuten Rekord-Angriff. Zunächst startet er in drei Tagen über 1500 m in Metz, aber er hofft, beim Super-Meeting in Liévin noch einen Startplatz zu bekommen. Zumindest setzte er in Ostrava ein erstes Ausrufezeichen in 2025.