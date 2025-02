„Wir hoffen, den Fan-Rekord von 2008 auszulöschen“

Eigenvermarktung, ein Partner oder mehrere Partner – was will die Bundesliga?

Derzeit steht definitiv die Wert-Maximierung im Vordergrund, mit Berücksichtigung der Wünsche der Fans. Wir in Österreich sind noch eine der wenigen Ligen in Europa, die eine Unterscheidung bei den Anspielzeiten im Sommer und im Winter machen.