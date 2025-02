Neue Köpfe für die roten Topjobs

Neuer Spitzenjob für Robert Hergovich

Eine neue Aufgabe wird dem bisherigen Landtagspräsidenten Roland Hergovich zuteil, der künftig in der Rolle des Klubvorsitzenden den Landeschef ablöst und als neu geschaffener Regierungskoordinators agieren wird. „Eine wichtige Rolle“, wie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil meint, denn „es braucht in dieser neuen Art der Koalition und auch im Hinblick auf die breite Opposition, Geschlossenheit in der Regierung.“