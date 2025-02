Sogar Spanien und Litauen starten vor Österreich

Sieben Schweizer, je sechs Norweger und Italiener, vier Franzosen, je zwei Schweden, Spanier (!) und US-Amerikaner sowie ein Deutscher, ein Kanadier und ein Litauer gingen in Soldeu (And) an den Start des ersten von zwei Europacup-Riesentorläufen, ehe mit Nummer 33 Noel Zwischenbrugger als erster Österreicher an der Reihe war. Oder besser gesagt: An der Reihe gewesen wäre!