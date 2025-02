So wird das Wetter bei der Ski-WM in Saalbach

Plusgrade untertags, kalte Nächte

„Mit Samstag sollte das wieder ausgestanden sein“, hieß es von GeoSphere Austria, es gebe dann wieder stärkeren Hochdruckeinfluss mit viel Sonnenschein. Generell werde in den Tagen bis 16. Februar in Saalbach „sehr wenig Markantes“ passieren. Die Temperaturen bewegen sich untertags im Plusbereich, in den Nächten soll es deutlich abkühlen.