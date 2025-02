Ungarn als letzte Hürde zum Daviscup-Finale

Anders, als sich die Mannen von Jürgen Melzer das gewünscht hatten, wartet damit im September ein Auswärtsspiel. Tritt Ungarn in Bestbesetzung an, wird Rot-Weiß-Rot dabei nicht der Favorit sein. Fabian Maroszan ist aktuell die Nummer 58 der Welt, mit Marton Fucsovics (momentan 96.) steht ein weiterer langjähriger Top-100-Spieler in den Reihen der Magyaren.