„Sir Alex Ferguson hat seinen Anteil an der Krise“

Drei Pflichtspielsiege in Folge – und dennoch hängt Manchester United in den Seilen, rangiert in der Liga nur auf Platz zwölf. „Du hast 20 Egos im Kader, kein echtes Team“, weiß Ex-Wigan- und West-Brom-Kicker Paul Scharner, der sich einst zwölfmal mit den „Red Devils“ duellierte, elf Pleiten kassierte, nur einmal Remis spielte.