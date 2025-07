Kämpfte sich zurück! Begeisterung für EM-Heldin

Bewegte persönliche Geschichte

Die Schwäbin blickt dabei persönlich auf eine schwere Zeit zurück. Denn Berger war zweimal an Schilddrüsenkrebs erkrankt, kämpfte sich jedes Mal wieder zurück in den Leistungssport – und ist stärker denn je. „Ihr Lebensweg hat sie, glaube ich, dahin gebracht, so ruhig kritische Situationen zu bewältigen. Und diese Ruhe und Sicherheit, die sie ausstrahlt, ist für das Teamgefüge unheimlich wichtig“, urteilte Teamchef Christian Wück, dessen Team beim Turnier in der Schweiz Nervenstärke vom Punkt zeigt.