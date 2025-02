Vater und vierjähriger Sohn unter Drogeneinfluss

Freitag kurz nach 20 Uhr ist eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in St. Veit irritiert: Sie vernimmt Schreie eines Kleinkindes aus einer benachbarten Wohnung. Auf ihr Klopfen reagiert niemand, also ruft sie die Polizei. Auch den Beamten wird nicht aufgemacht. Plötzlich verstummen die Schreie. Gefahr in Verzug! Die Feuerwehr öffnet die Balkontür, damit die Einsatzkräfte in die Wohnung gelangen können.