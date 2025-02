30-Jähriger schlug Freundin und Zeugin des Streits

Von einem Bekannten in Wabelsdorf bei Poggersdorf holt eine 30-jährige Klagenfurterin am Freitag gegen 21.30 Uhr ihren Freund ab. Auf der Heimfahrt im Auto geraten die beiden in Streit. Der offensichtlich stark alkoholisierte 32-Jährige greift seiner Partnerin ins Lenkrad. Sie kann den Wagen vor einem Lokal in Poggersdorf zum Stillstand bringen. Beide steigen aus und er beginnt, auf die Frau einzuschlagen. Sogar als sie schon am Boden liegt, attackiert er sie weiterhin.