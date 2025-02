Eine Million leidet unter „Dauerklingeln“ im Ohr

Bis zu einer Million Menschen leiden in Österreich laut einer Statistik der Österreichischen Tinnitus-Liga (ÖTL) an immer wiederkehrenden Geräuschen, bei rund 200.000 davon spricht man von chronischem Tinnitus. Dieser gilt als unheilbar. „Viele Leute haben ein kurzzeitiges Pfeifen, das nach rund zwei Minuten wieder weg ist. Betroffene, bei denen das Geräusch bleibt, müssen lernen damit umzugehen. Es gibt kein dafür zugelassenes Medikament, das das Pfeifen, Rauschen oder Piepsen einfach verschwinden lässt“, erklärt OA Dr. Christoph Balber, HNO-Facharzt am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern.