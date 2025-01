Datenschutzbehörde in Italien sperrt DeepSeek

Italiens Datenschutzbehörde aktivster Wächter

Italiens Datenschutzbehörde ist einer der aktivsten Wächter in Europa, was den Einsatz von KI betrifft. Im Jahr 2023 hatte sie kurzzeitig die Nutzung des von Microsoft unterstützten ChatGPT in Italien wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die EU-Datenschutzvorschriften untersagt.