„Das ist für mich zu wenig!“ Kritik an ÖSV-Damen

Katharina Liensberger fehlten am Donnerstag beim Slalom in Courchevel als Vierte 0,16 Sekunden auf Platz drei. „Ich spare mir das wohl ein bisschen auf“, meinte die Vorarlbergerin im ORF-Interview im Hinblick auf den WM-Slalom am 15. Februar. Zweimal stand Liensberger in dieser Saison auf dem Podest, das auch im letzten Slalom vor der WM in Reichweite war. Die klare Nummer eins im ÖSV-Slalomteam rutschte aber im zweiten Durchgang einen Platz zurück.