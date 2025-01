Shiffrin zu Comeback: „War ziemlich anstrengend“

Guter Comeback-Boden für Shiffrin

Shiffrin hat schließlich in Courchevel seit ihrem ersten Antreten vor gut 13 Jahren schon einige Siege in Slalom, Riesentorlauf und sogar in der Abfahrt gefeiert, bei den dortigen Weltmeisterschaften vor zwei Jahren räumte sie Gold im Riesentorlauf sowie Silber in Slalom und Super-G ab. Bei ihrem bisher letzten Courchevel-Antreten im Dezember 2023 wurde Shiffrin hinter der nach einem Kreuzbandriss weiter absenten Petra Vlhova und vor der Kärntnerin Katharina Truppe Slalom-Zweite.