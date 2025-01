Fix: Teamchef Pajovic wechselt nach Deutschland

Auch ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser sah dem nahenden Abschied traurig entgegen. „Ales ist die Entscheidung auch sehr schwer gefallen, allerdings ist so eine Anfrage eine Riesenchance für ihn und seine Trainerkarriere, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. Wir hätten ihn sehr gerne weiter an der Seitenlinie der Nationalmannschaft gesehen, wollten ihm diese Chance aber auch nicht verwehren.“ Für die EM-Qualifikation ist Fölser zuversichtlich. „Wir alle sind davon überzeugt, dass Ales gemeinsam mit seinem Team alles dafür geben wird, dieses Ziel zu verwirklichen.“