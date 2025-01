KAC nach 4:0-Sieg bei Fehervar neuer ICE-Leader!

Im Top-Spiel legte der KAC energisch los und bereits im ersten Drittel den Grundstein zum Sieg. Jan Mursak (14.) und Nicholas Petersen (18.) sorgten für eine verdiente 2:0-Führung. Fehervar agierte über das ganze Spiel hinweg offensiv zu harmlos, die „Rotjacken“ blieben indes stetig am Drücker. Mathias From traf zu Beginn des Mitteldrittels zum 3:0 (22.). In der Folge spielte der KAC den Sieg ohne Probleme nach Hause, abermals Petersen netzte in der Schlussphase noch zum 4:0-Endstand (57.) ein.