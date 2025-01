Champions League: Letzter Spieltag ab 21 Uhr LIVE

Guardiola sieht „kein Problem“

Nur acht Punkte hat Manchester City in sieben Runden geholt. Siege gab es nur gegen Sparta Prag und das bis dato punktelose Slovan Bratislava. Auf Platz 25 unter 36 Clubs halten Erling Haaland und Co. aktuell. Pep Guardiola sprach von einem „Finale“ gegen Brügge. Der Spanier ist in seiner Trainerkarriere noch nie in einer Gruppenphase gescheitert. „Es ist kein Problem, es ist eine Möglichkeit, eine Aufgabe. Und der stellen wir uns“, sagte Guardiola. Ans Ausscheiden wollte er „nun gar nicht denken“. Brügge hat seit 20 Pflichtspielen nicht mehr verloren.