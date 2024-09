Wien: Zivildiener des Jahres wurden ausgezeichnet

„Soziale Mission“

„Unsere Zivildienstleistenden unterstützen uns maßgeblich dabei, die soziale Mission des Samariterbundes zu erfüllen. Im Gegenzug bieten wir den jungen Männern wertvolle Herzensbildung: Sie tauchen in neue Lebenswelten ein und helfen Menschen in Not. Das prägt den Charakter und den Blickwinkel für den Rest ihres Lebens. Simon geht mit bestem Beispiel voran. Vielen Dank für deinen großartigen Einsatz“, erklärt Samariterbund-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller in einer Aussendung.