Last-Minute-Tipps für Ihren Skiurlaub im Februar

Für Kurzentschlossene lohnt es sich daher auch jetzt noch, einen Winterurlaub zu buchen – wo es sich am meisten lohnt, auch was Lifttickets oder Skiausrüstung betrifft, verraten wir Ihnen hier. Plus: Wie das mit dem Algorithmus aussieht, der bestimmt, was Sie zahlen – und wie Sie die Firmen austricksen können.