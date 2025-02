Gewalt in der Öffentlichkeit: Wie reagieren Sie?

Gewalt im öffentlichen Bereich kann in verschiedensten Formen auftreten, aber allen ist gemeinsam, dass sie zu Unsicherheit und Angst führen. Wird man Zeuge von solchen Ereignissen, schwankt man oft zwischen Zivilcourage und Eigenschutz. Am besten ist man beraten, wenn man die Polizei oder nach Hilfe ruft. Man kann aber auch den Vorfall filmen. Das oberste Ziel sollte jedoch in jedem Fall sein, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen.