In Baumgartenberg ist zweiter Wahldurchgang nötig

Einen überraschend engen Wahlausgang gab es am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl in der Mühlviertler Gemeinde Baumgartenberg. Die ÖVP-Kandidatin Natascha Burian siegte im ersten Urnengang mit lediglich zwei Prozent mehr an Stimmen vor dem SPÖ-Kandidaten Alexander Leutgeb. Der FPÖ-Kandidat Alfred Hani landete hingegen weit abgeschlagen nur auf dem dritten Platz.