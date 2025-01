„Morgensport“ mit Olympiaheld Christian Taylor

Und wo macht man sich ein besseres Bild als an der Basis? Also stand das Duo am Donnerstagmorgen um Punkt acht Uhr in der Messehalle 3, um das Schultraining des Sportgymnasiums Dornbirn unter Professor Thomas Stockklauser und VLV-Sportdirektor Sven Benning nicht nur zu beobachten, sondern teilweise selbst zu leiten. „Ich bin begeistert, wie alle mitgezogen sind. Die Steigerung vom ersten bis zum letzten Sprung war gewaltig“, schwärmte Taylor nach der knapp zweistündigen Einheit von der Einstellung der jungen Athletinnen und Athleten aus dem Ländle.