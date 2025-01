„Wir wollen Teamgeist wie in den USA etablieren“

Infrastruktur schon top

Vor allem punkto Infrastruktur ist Christian Taylor durchaus angetan. „Was Gregor an Geräten, auch im medizinischen Bereich besorgt hat, ist absolutes Topniveau“, freut sich der US-Superstar. Verbesserungspotenzial ortet er im Vergleich dazu etwa in der Kommunikation und der Zusammenarbeit. „Es gibt viele Experten in Österreich, aber sie tauschen sich untereinander zu wenig aus. Wir wollen einen richtigen Teamgeist etablieren, wie wir ihn auch in den USA haben.“