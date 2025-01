Erkältungssaison: Endlich wieder durchatmen!

Derzeit tritt lästiger Schnupfen besonders häufig auf und macht das Luftholen schwer. Bei Kälte ziehen sich die Blutgefäße in der Nase zusammen, die Schleimhäute werden weniger durchblutet sind. Deren Abwehrfunktion lässt nach. Viren haben es dann leichter, in den Körper einzudringen. Verstärkt wird die Chance auf einen Schnupfen durch die Heizungsluft in den Innenräumen. Sie trocknet die Nasenschleimhäute aus, sodass diese weniger Schleim produzieren.