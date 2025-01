„Es läuft, weil ich ein positiv Verrückter bin“

Wir treffen den gebürtigen Oberndorfer im Einkaufszentrum an der Bar seiner Trattoria Enzo. Mit dem Restaurant knüpft er seit November 2023 an die 20-jährige Erfolgsgeschichte der Cuba Bar an. Es ist sein 55. Geburtstag und beim Interview stehen immer wieder gratulierende Mitarbeiter, Gäste oder Lieferanten vor ihrem „Rupi“.