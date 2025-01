„Bricht mir das Herz!“ Routinier verpasst Ski-WM

Damit ist die Saison für den Riesenslalom-Spezialisten beendet. Nachdem er beim Weltcup-RTL in Adelboden den zweiten Lauf nicht ins Ziel gebracht hatte, blieb Ford im Berner Oberland und trainierte für die weiteren Einsätze. „Das Rennen in Adelboden war so eine Freude. Dieser Ort und die Menschen haben einfach etwas, das sich besonders anfühlt. Die Geschwindigkeit und der Fluss, die ich beim ersten Lauf fühlen konnte, erinnerten mich an die vergangenen Jahre“, schreibt Ford auf Instagram.