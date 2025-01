Pferd stürzt in Grube und stirbt nach Bergung

Ein dramatischer Einsatz hielt die Freiwillige Feuerwehr Schwechat am Dienstagabend in Atem: Ein Pferd war in eine Werkstattgrube gefallen und konnte nur mit schwerem Gerät befreit werden. Die Einsatzkräfte kämpften um das Leben des Tieres – am Ende blieb ihre Mühe jedoch ohne Erfolg.