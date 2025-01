Grönland will zum nordamerikanischen Verband

Inmitten politischer Diskussionen um den Status der Insel will Grönland die Aufnahme in den kontinentalen Fußball-Verband von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik vorantreiben. Im Februar wird eine grönländische Delegation für Gespräche zum CONCACAF-Sitz nach Miami reisen. Mit den Avancen von US-Präsident Donald Trump, der das autonome, zu Dänemark gehörende Gebiet in die USA eingliedern will, habe das nichts zu tun, betonte Grönlands Verbandspräsident Kenneth Kleist.