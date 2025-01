Diese Autos werden am häufigsten auf Pump gekauft

„Bei weitem am häufigsten“ werden Modelle der Marke Tesla über ein Darlehen finanziert. Das hat eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox für Deutschland ergeben. „Der Anteil des US-Herstellers an den Autokrediten ist um 122 Prozent höher als sein Anteil am bundesweit zugelassenen Fahrzeugbestand“, berichtete das Portal.