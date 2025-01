Auto überschlug sich: Ehepaar im Krankenhaus

Gegen 16.40 Uhr kam es am Dienstag auf der B 70 in Fahrtrichtung Voitsberg zu einem schweren Verkehrsunfall: Aus bis dato noch ungeklärter Ursache überschlug sich das Auto eines Ehepaars (beide 80 Jahre alt). Die beiden Steirer waren in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.