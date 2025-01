„Ich war nicht nur irgendein Bankerlwärmer“

Wie etwa seiner Zeit in Holland. Als österreichischer Torschützenkönig erweckte er 1972 niederländisches Interesse, wechselte zuerst zu Sparta Rotterdam, zwei Jahre später zum Stadtrivalen Feyenoord. „Meine gesamte Zeit dort war unglaublich. Ich hab auch wirklich immer gespielt, war nicht nur irgendein Bankerlwärmer“, grinst Willi. Den es trotz der schönen Erinnerungen lange nicht mehr an die alte Wirkungsstätte verschlagen hat. „Ganz ehrlich, was soll ich auf da Nordsee, da is immer kalt, geht immer der Wind. Ich fahr lieber ins Warme.“ Seinen Schmäh hat er also noch.