Rückkehr – mit Ogris will Stockerau in die Ostliga

Aufsteiger Stockerau kann mit der Hinrunde in der NÖ-Landesliga zufrieden sein. Mit 23 Punkten liegt man im Tabellenmittelfeld. Allerdings hat man sich in der Alten Au große Ziele gesetzt – will man in absehbarer Zeit in die Ostliga zurückkehren. Vizepräsident Stefan Pencik und Trainer Andi Ogris waren bei uns im fan.at-Studio zu Gast.