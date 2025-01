ÖSV-Athletin frustriert: „Schwere emotionale Last“

Die Siegerin von bisher 16 Weltcupbewerben hat in der laufenden WM-Saison einmal gewonnen und einen weiteren Podestplatz geholt. In der Gesamtwertung liegt die 36-Jährige vor dem Weltcup am Wochenende im japanischen Zao als zweitbeste Österreicherin hinter Lisa Eder (4.) an der sechsten Stelle.