Nur zwei Olympiahelden liegen noch vor Pinkelnig

„Für mich ist es eine Riesenehre, dass ich jetzt in einem Atemzug mit der Grande Dame des Skispringens genannt werde“, hatte Eva Pinkelnig gesagt, nachdem sie am Montag in Villach gewinnen konnte, nunmehr wie ORF-Expertin Daniela Iraschko-Stolz bei 16. Einzelsiegen im Weltcup hält und damit die erfolgreichste ÖSV-Springerin der Geschichte ist. Wobei sie eigentlich schon die alleinige Nummer eins ist: Denn während Iraschko-Stolz insgesamt acht Saisonen für ihre 16 Erfolge brauchte, hält die Dornbirnerin nach weniger als fünf Jahren bei dieser Marke.