Auf „Erfolglos-Berg“ droht der unrühmliche 75er!

Lindsey Vonn und Aksel Lund Svindal waren Seriensieger in den Speed-Bewerben, Marcel Hirscher steuerte seinem fünften Gesamtweltcup entgegen und Cornelia Hütter feierte ihren ersten Weltcupsieg – ja, die Ski-Saison 2015/16 hatte viele Highlights zu bieten. Auch eines, dass damals nur die Allerwenigsten als historisch erachteten: Eva-Maria Brem gewann den Riesentorlauf im slowakischen Jasna. So weit, so gut. Doch es ist bis heute, 3242 Tage danach, der letzte heimische Damen-Sieg in dieser Disziplin ...