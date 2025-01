DDR-Rache, Ufos & Co.: Irre Mythen um Kennedy-Mord

Es ist erst wenige Monate her, dass auf Donald Trump selbst zwei Attentatsversuche unternommen worden sind. Am 15. September schritt der Secret Service noch vor ersten Schüssen zeitgerecht auf deinem Golfplatz in Florida ein. Davor, am 13. Juli, hatte Thomas Crooks in Butler, Pennsylvania, während einer Wahlkampfveranstaltung von einem umliegenden Gewerbegebäude das Feuer eröffnen können, bevor der erst 20-Jährige vom USSS getötet wurde. Ein Zuschauer starb, zwei weitere wurden verletzt, Trump selbst von einer Kugel am rechten Ohr gestreift.