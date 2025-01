Linz besiegt Südtirol, Krise bei VSV hält an

In Linz brachte Gregory Lee Boro die Hausherren in der 38. Minute in Führung, Luka Maver legte in der 49. Minute nach. Das Tor der Südtiroler durch Luca Frigo 45 Sekunden vor Schluss kam zu spät, womit den Black Wings der fünfte Heimsieg in Folge über die Bozener gelang.