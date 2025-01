8:3! Die 99ers ballerten sich Frust von der Seele

Haben die 99ers in der Pause etwa Zielwasser getrunken? Die Offensive der Grazer zeigte sich nach einer spielfreien Woche gegen Asiago (das 16 der letzten 17 Spiele verloren hatte) spielfreudig und treffsicher. Was nicht nur an der kollektiv guten Offensivleistung lag, sondern vor allem zwei Herren, die Feuer in die Mannschaft brachten.