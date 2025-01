Verloren, verletzt – und trotzdem ausgebuht

Gewissermaßen stand ein US-Derby auf dem Programm. In der dritten Runde der Australian Open bekam's Collins am Samstagvormittag mit ihrer Landsfrau Madison Keys zu tun. Und die Zuschauer empfingen sie mit einem veritablen „Buh“-Konzert. Laute Missfallensbekundungen. Hörte sich so an, als wäre das Tischtuch zwischen Collins und dem australischen Publikum dauerhaft zerschnitten.