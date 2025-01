Marko als Vermittler: „Giganten-Treffen“ mit Klopp

Am Rande eines Rennwochenendes soll es also bald soweit sein. „Ich denke, die beiden haben sich eine Menge zu sagen und viele Fragen an den jeweils anderen. Was beide sicher gemein haben: Keiner lässt sich verbiegen und ist durch seine klaren und direkten Worte bekannt und beliebt. Wir versuchen jetzt, möglichst zeitnah das Treffen zu organisieren“, freut sich Marko jedenfalls schon.