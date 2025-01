Klopp-Präsentation – ab 14 Uhr HIER im Livestream

Klopp hatte seine neue Stelle zu Jahresbeginn angetreten. Am Samstag verfolgte der frühere Liverpool-Coach mit Red Bulls Technischem Direktor Mario Gomez bereits den 1:0-Sieg des französischen Zweitligisten Paris FC, an dem der Konzern Anteile hält, gegen Amiens im Stadion. Einen Tag später saß das Duo in Leipzig neben Marcel Schäfer, dem Sport-Geschäftsführer des Clubs, auf der VIP-Tribüne.