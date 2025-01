Bin ich schon in den Wechseljahren?

Die Nachtruhe leidet in vielen Fällen zuerst

Bei einigen Frauen treten jedoch Schlafstörungen und Schlaflosigkeit als erste Anzeichen der Wechseljahre in Erscheinung, noch bevor sich Hitzewallungen oder andere typische Beschwerden bemerkbar machen. Das hängt mit dem nachlassenden Progesteron-Spiegel zusammen. Dieses Sexualhormon entspannt nämlich Nerven sowie Psyche und fördert so den gesunden Schlaf, ganz besonders den Tiefschlaf.