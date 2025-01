Raptors überraschen gegen NBA-Champion Boston

Die Toronto Raptors haben am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) für eine Überraschung gesorgt. Die Kanadier bezwangen Titelverteidiger Boston Celtics vor eigenem Publikum 110:97. Jakob Pöltl steuerte mit 16 Punkten und elf Rebounds ein Double-Double bei. Hinzu kamen zwei Assists und ein Block in 30:44 Einsatzminuten. Zur Erinnerung: Erst zu Silvester hatten die Raptors mit 71:125 in Boston die höchste Niederlage ihrer Vereinsgeschichte erlitten.