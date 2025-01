Machtdemonstration! Acht ÖSV-Damen in den Top-10

Gleich fünf ÖSV-Damen an der Spitze, insgesamt acht unter den ersten zehn! Das erste Training für die zwei Europacupabfahrten in Zauchensee ließ am Montag Erinnerungen an die „guten, alten Zeiten“ aufkommen, als rot-weiß-rot noch DIE Mode-Farbkombination im Skisport und Österreich auch im Weltcup die unumstrittene Nummer eins war.