In den Spuren von Nina Ortlieb und Johannes Strolz

Tatsache ist aber, dass die Heeressportlerin – die in dieser Saison sowohl in Abfahrt, Super-G als auch Riesentorlauf bereits Top-6-Pätze erreicht hat – das wohl heißeste rot-weiß-rote Eisen im Kampf um die Europacup-Krone ist. Ein Titel, der für eine junge Athletin wie „Vici“ viel wert wäre. Als Gesamtsiegerin, hätte sie in der Olympiasaison ein Weltcup-Fixticket für alle Disziplinen, könnte bei jedem Rennen außerhalb des Nationenkontingents an den Start gehen, wäre damit keinem Quali-Druck ausgesetzt.

Selbst im Falle einer Verletzung, würde der Weltcupplatz nicht verfallen, sondern behielte seine Gültigkeit für jene Saison, in der ein Comeback möglich ist. Ein echtes „Golden Ticket“ also, das sich 2018 als die bis heute letzten VSV-Asse Nina Ortlieb und Johannes Strolz sicher konnten.