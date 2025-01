Klopp: „Pep ist ein unfassbar guter Trainer!“

Seit Jahresbeginn ist Jürgen Klopp bei Red Bull als „Head of Global Soccer“ tätig. In den kommenden Wochen möchte er sich auch ein Bild der Lage vom Klub in Salzburg machen. Erst im Dezember entließen die Bullen mit Pep Lijnders einen der engsten Vertrauten des Deutschen. Lijnders war Co-Trainer von Klopp in Liverpool, hatte bei den Bullen aber keinen Erfolg.