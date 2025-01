Eisbulle Thaler: „Das Ausland juckt mich schon“

Acht Eishockeyliga-Partien hatte Lucas Thaler um den Jahreswechsel verletzt verpasst, ehe der Stürmer sich beim 4:1 in Fehervar mit einem Tor zurückmeldete. Und auch in Laibach (in Unterzahl/2:1) und am Sonntag traf. Beim 3:1 gegen Linz kam noch ein Assist dazu, unterstrich er seine starke Vorstellung. Der noch 22-Jährige schloss damit gleich wieder an sein präsentes Spiel vor der Auszeit an. „Ich denke, ich habe diese Saison einen guten Schritt gemacht“, freut es Thaler, der schon bei zwölf Toren hält, damit seinen Treffer- und Punkterekord des Vorjahres (zehn/21) bereits jetzt eindrucksvoll getoppt hat.