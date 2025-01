90-Minuten-Tirade! Barca-Boss attackiert Kritiker

Es sei darum gegangen, Angriffe von außen, aber auch von innen abzuwehren, meinte Laporta. „Glaubt irgendjemand, dass ich wegen einer Entscheidung der LaLiga oder des RFEF zurücktreten werde?“ Es sei nicht darum gegangen, in dieser Phase an seiner Seite zu stehen, sondern an der Seite des FC Barcelona. „Armes Barça, wenn es in ihre Hände fällt“, meinte Laporta an Funktionäre gerichtet. Dass er am Rande des 5:2 gegen Real Madrid im Finale des spanischen Supercups in Jeddah Funktionäre beleidigt haben soll, wies der 62-Jährige von sich.