„King“ Elvis: „Er war gefangen in seinem Ruhm“

Tour durch Oberösterreich

Am Samstag, 11. Jänner, tritt J. J. King mit seinem Orchester in der Kitzmantelfabrik in Vorchdorf auf. Das Live-Konzert „My Way“ ist einer Elvis-Show in Las Vegas nachempfunden. Am Samstag, 22. März, ist die Show im Stadttheater Gmunden zu erleben. Die Tour geht dann noch weiter. Elvis forever!